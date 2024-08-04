Українська захисниця Катерина Поліщук (позивний “Пташка”), стала одним з всесвітньо відомих уособлень українського спротиву російській агресії у травні 2022 року, коли у мережі з’явилось відео виконання нею гімну ОУН-УПА у підвалах оточеного заводу Азовсталь. Згодом вона, як й інші останні захисники Маріуполя, потрапила до рук російських окупантів, але 21 вересня була за обміном була звільнена з полону й повернулась до лав українських військ. Зараз продовжує службу на фронті як парамедик та займається волонтерською діяльністю.

У мережі Фейсбук “Пташка” опублукували світлини, як вона виглядала у полоні.

Це був лише початок. Далі були допити, знущання, приниження, багато фото, де я роздягнена, одягнена, з усіх сторін, фото всіх шрамів, налаштування проти мене інших полонених, маніпуляції, інтервʼю. Але все це я пройшла і мене звільнили через 4 місяці і один день. Для мене це зіграло непоправну роль. Важкі наслідки для здоровʼя, птср, затяжна депресія, соціофобія та наразі повна ізоляція від спілкування з людьми. Через два роки після звільнення. Це 4 місяці. Мої брати і сестри знаходяться там вже більше двох років. Їх щодня катують та морять голодом, знущаються і принижують, гвалтують і вбивають. Хіба щось варте більшої уваги, ніж життя людей, готових віддати життя за ваш спокій?