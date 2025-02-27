Незвичайну кав’ярню “Культура”, прибуток якої йде на благодійність, відкрили у Тернополі американські волонтери. Заклад лише оплачує закупівлю продукції та зарплати персоналу. Всі решта кошти йдуть на добрі справи. Зокрема, на допомогу сиротам, розвиток молодіжних організацій. Відтак кожна чашка кави – це донат.

Власники кав’ярні – подружжя Денис і Анна Мельничуки, які на початку повномасштабної війни поселилися у Тернополі. Денис народився у США, але його батьки з України. Вперше побував тут у 2019 році, тоді і познайомився з Анною. Згодом переїхав жити в Україну, одружився та вивчив українську мову.

Я колись приїжджав сюди і допомагав проводити табори для підлітків. Ми проводили роботу з дітьми. І з того часу я завжди хотів частіше приїжджати. У мене завжди була велика мрія і не просто мрія, а надія про цю країну, що це буде країна, яка матиме великий вплив на інших, – каже співвласник благодійної кав’ярні Денис Мельничук.

“Хочемо нести культуру добрих справ”

У Тернопіль, який тепер називають своїм домом, Анна і Денис переїхали за три дні до початку повномасштабного вторгнення. Вони довгий час займаються волонтерською діяльністю і бачать в цьому своє покликання.

Багато людей люблять кав’ярні, люблять каву і нам це подобається. І ми вирішили: давайте зробимо бізнес, який буде йти саме в ці сфери, де ми вкладаємо наш час і це буде йти на допомогу, – зазначає Денис.

Подружжя хотіло, щоб їхня справа мала саме соціальний аспект.

Ми хочемо нести цю культуру добрих справ та перемог, і у нас тут кожна чашка кави має велике призначення, – додає Анна.

Кав’ярня має соціальні і культурні напрямки. Оскільки власники і директорка довгий час займалися благодійністю, тому заклад транслює їхні принципи та погляди на світ.

Ми хочемо давати весь прибуток на благодійну діяльність. І одним із напрямків є допомога дітям сиротам. Ми наразі розвиваємо проєкт “Наставництво” в Тернополі та Тернопільській області. Він направлений на те, що одна доросла людина може стати наставником для сироти. Також одним із наших напрямків є розвиток молоді, тому ми хочемо проводити в цьому приміщенні клуби, – розповідає Анна Мельничук.

“Не тільки смачна кава, а й культурний простір”

Допомогли фінансово відкрити цю кав’ярню партнери зі США, яким дуже сподобався задум.

Це є діаспора українців, які 20,30,40 років тому переїхали в Америку. І вони знають про нас. І ми почали говорити про це, і люди дуже “за”. І це не тільки українці, є і американці, які хочуть побачити зміни в Україні. І без підтримки партнерів, ми б не змогли, – говорить Денис Мельничук.

У кав’ярні “Культура” діє акція “Вільний простір”. Тут усі охочі можуть безкоштовно розмістити свої картини, чи інші творчі роботи, аби таким чином показати їх іншим.

Я думаю, що унікальність нашого простору полягає у тому, що тут не тільки смачна кава, а ще і такий культурний простір. Тут ми хочемо об’єднати молодь, ми хочемо давати можливість для розвитку. Ми мріємо про краще майбутнє для України. І ми віримо, що так і буде, – кажуть власники кав’ярні.

До речі, допомагає розвивати кав’ярню операційна директорка Любов Берник. Вона з чотирьох років жила у США і переїхала в Україну на початку повномасштабної війни. Багато волонтерила в Маріуполі, Харкові та інших містах. А зараз поселилася у Тернополі. Любов дуже любить каву і саме вона навчила баристів її готувати та шукати оригінальні смаки.

Ми дуже багато пробували просто різні обсмажки, різні кави. Це був такий командний вибір, – зауважує Любов Берник.

Кав’ярню «Культура» відкрили майже тиждень тому і вона вже має своїх постійних відвідувачів, а власники сподіваються, що заклад стане для усіх добрим другом.

Терен