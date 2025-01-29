

Серед тих, хто своїми щоденними зусиллями наближає перемогу України, є двоє дівчаток-бджілок із Ланівців – Аміна та Таміла Бачинські. Ці юні трудівниці вже три роки поспіль допомагають українським захисникам, не зважаючи на погоду, пору року чи інші труднощі.



Щонеділі сестри виходять на базар і продають власноруч зроблені смаколики, щоб зібрати кошти для воїнів ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення вони вже передали на потреби армії десятки тисяч гривень. Останнім їхнім здобутком стала передача 3145 гривень на автомобіль для підрозділу, де служить земляк Андрій Рогатинський, розповідає волонтерка Наталя Гамера.



Як розповідає волонтерка Оксана Фарина, дівчатка не лише продають смаколики, а й надихають багатьох дорослих своєю витривалістю та завзяттям.

«Серед дорослих є і діти, вони також підставляють своє тендітне плече, щоб хоч трішки полегшити той тягар, який ми з вами несемо. Скільки днів, годин проведено дітьми на тому базарі, скільки грошей вторговано, за які куплено такі необхідні речі для наших хлопців, навіть не порахуєш, бо це вже багато, багато місяців…», – зазначає вона.

Такі невеличкі, на перший погляд, дії – це величезний вклад у загальну справу, який підтримує дух армії та доводить, що навіть найменші можуть бути частиною великої перемоги.



Не лише самі сестри працюють на благо ЗСУ – їхня праця об’єднує багатьох людей. Волонтери дякують усім, хто випікає смаколики, купує їх чи донатить. Завдяки спільним зусиллям стає можливим те, що здавалося б, під силу лише дорослим.



Сестри Бачинські – це приклад того, як щира любов до своєї країни може змінювати реальність. Їхні зусилля – це маленькі кроки до великої перемоги, що запалюють віру та надію у серцях людей.



Разом до перемоги! Все обов’язково буде Україна!