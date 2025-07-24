У Тернополі на пішохідному переході під колеса авто потрапила пенсіонерка

22 липня 2025 року близько 20:00 на вулиці Руська в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 65-річна тернополянка. Жінка потрапила під колеса автомобіля Volkswagen Golf, коли перебувала на нерегульованому пішохідному переході.

Як повідомляє поліція, водійка автомобіля не встигла вчасно зреагувати і допустила наїзд на жінку. Потерпіла отримала травми та забої, тому її госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний, але деталі травм ще уточнюються лікарями.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Водійці взяли зразки крові для перевірки на алкогольне сп’яніння. Причини та обставини аварії наразі встановлюються.

Патрульні нагадують пішоходам та водіям бути особливо уважними на дорозі, особливо на пішохідних переходах, де часто трапляються подібні інциденти.