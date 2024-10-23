Тернопільські студенти розпускають светри задля отримання ниток для в’язання теплих шкарпеток для військових

Команда ТНМУ розпускає светри задля отримання ниток для в’язання теплих шкарпеток для військових, повідомляють у навчальному закладі. Робочі руки потрібні постійно, адже настає холодна пора року, тому нашим військовим постійно потрібні теплі шкарпетки.

Потрібні волонтери для того, щоб розпустити светри, нитки з яких будуть відданні для плетіння шкарпеток захисникам. Светри, які треба розпустити, можна взяти в підвальному приміщенні біологічного корпусу або працювати там.

Для виготовлення теплих шкарпеток необхідні вовняні нитки. Якщо вам не шкода поділитися своїми запасами ниток, то студенти їх приймуть в дар. Якщо ж маєте в’язані светри, шарфики тощо, які також уже вам непотрібні і можете їх віддати на благодійну справу, то волонтери розпорять їх, змотають нитки у клубочки і передадуть майстриням, які виплетуть теплі шкарпетки.

Приносити нитки та вироби можна в біологічний корпус (на Театральній площі) та центр виховної роботи і культурного розвитку в адміністративному корпусі ТНМУ (майдан Волі, 1).

А також волонтери плетуть сітки та кікімори, виготовляють окопні свічки.

Тканину для сіток і кікімор, чисті бляшанки, віск, парафін і картон також з радістю приймають в дар. На світлині студентка Сінчук Іванна (ММ-503).