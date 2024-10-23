Хвилина мовчання на честь Володимира БЛАЖКІВА

Володимир БЛАЖКІВ, 49-річний захисник України, загинув 13 серпня 2022 року в селі Левадне Запорізької області під час танкового обстрілу.



Народжений 15 жовтня 1973 року в Тернополі, Володимир рано втратив маму і виховувався батьком разом із сестрою Наталею. Він здобув освіту радіоелектронника і певний час працював у правоохоронних органах.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, Володимир 24 лютого 2022 року пішов записуватись добровольцем. Вже 26 лютого він був мобілізований. Спочатку служив у територіальній обороні, а з 20 квітня став старшим стрільцем у стрілецькій роті.



“Брат був добрим, уважним і всім хотів допомогти,” – згадує сестра Наталя. Володимир був турботливим батьком, любив своїх доньок.

За свій подвиг Володимир БЛАЖКІВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Володимир залишив дружину Ірину, доньок Вікторію та Юлію, сестру Наталію. Його поховали 16 серпня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради