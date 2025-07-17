Від захисту України до служби в МВС: історія Костянтина, героя Тернопільщини

Історія Костянтина – це не просто історія про зміну професії, це розповідь про силу духу, волю до перемоги та бажання бути корисним своєму народу, навіть після найважчих випробувань.

У 2015 році Костянтин вперше одягнув форму прикордонника, а в 2022 році вже став на захист України як боєць. Бої, служба, небезпека – він виконував бойові завдання, поки одне з них не змінило все: важке поранення, госпіталь, діагнози… ампутація кінцівки.

«Після поранення я зрозумів одне: для того, щоб жити повноцінно, потрібно бути серед людей і бути корисним. Уже не на передовій – а тут, в рідному місті», – каже Костянтин.

Шлях до нової професії розпочався випадково. Костянтин дізнався про вакансію адміністратора в сервісному центрі МВС, подав резюме і не роздумуючи, прийшов на співбесіду. І ось, сьогодні він – важлива частина команди, що працює для людей, разом з колегами, які його підтримують.

«Робота цікава, живу нею. Знову відчуваю себе потрібним», – ділиться Костянтин.

Ця історія – не лише про зміну професії, це про незламну силу духу. Про те, як важливо не здаватися навіть після найскладніших моментів. Війна може забрати багато, але вона не здатна забрати волю жити та бути корисним.

Ми дякуємо, Костянтине, за відвагу на фронті та віру в команду сервісних центрів МВС. Ти – справжній приклад для нас і для всіх ветеранів.

Ми впевнені, що історія Костянтина надихне інших ветеранів долучитися до команди сервісних центрів МВС по всій Україні! Адже ми не просто шукаємо співробітників, ми пропонуємо стати частиною змін.

Детальніше про вакансії можна дізнатися на офіційних сайтах та сторінках Facebook кожного регіону.

Заповнити анкету можна тут.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном:

(044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм.