Нова електрика для садибних будинків Тернополя: витратять 44,6 млн грн на мереж

АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” оголосило тендер на будівництво та підключення системи електроспоживання для нового кварталу садибних будинків на вулиці Микулинецькій у Тернополі.

Згідно з умовами тендеру, на ці роботи планується витратити 44 млн 626 тисяч 704 гривні, сума включає ПДВ. Переможець тендеру має побудувати електричні мережі та підключити їх до кварталу садибних будинків, розташованих за адресами: вул. Микулинецька, вул. Проєктна (адреси 215, 216, 217, 219, 212) та вул. Героїв Національної гвардії.

Попередня вартість робіт складає 44 626 704 грн. Згідно з планами, нові електричні мережі мають забезпечити необхідне електропостачання для житлових кварталів, що активно розбудовуються в Тернополі.

Цей проект є частиною комплексної роботи по модернізації інфраструктури міста, спрямованої на покращення житлових умов та забезпечення стабільного електропостачання для нових житлових комплексів.