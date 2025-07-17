У Тернополі затримано терористів, які планували вибухи поблизу ТЦК

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Полтавщини, обвинувачених у підготовці терористичного акту та незаконному зберіганні вибухових пристроїв.

Справу порушено за фактами скоєння замаху на терористичний акт, а також незаконного придбання, зберігання та носіння вибухових пристроїв без відповідного дозволу, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 42-річний чоловік та 30-річна жінка з Полтавської області приїхали до Тернополя за вказівкою “куратора” з країни-агресора. Вони планували встановити вибухові пристрої поблизу Тернопільського центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за винагороду.

За інструкцією, обвинувачені забрали саморобні вибухові пристрої, залишені для них у камерах схову магазину, і перенесли їх на орендовану квартиру. Згідно з планом, вибухівки повинні були бути встановлені під припарковані автомобілі біля ТЦК та в дворі поблизу адміністративної будівлі. За задумом ворогів, спочатку мала спрацювати вибухівка під авто, а після прибуття екстрених служб – ще одна.

Проте завдяки оперативним діям правоохоронців, терористичний акт був відвернутий, а зловмисників затримали при спробі покинути межі області.

Обвинувачені наразі перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління СБУ в Тернопільській області.