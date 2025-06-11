Власна справа ветерана: як Сергій Симонов відкрив бізнес у Тернополі після вимушеного переїзду

Через тимчасову окупацію рідного Мелітополя Сергій Симонов разом із сім’єю змушений був залишити місто і переїхати до Тернополя. Незважаючи на складнощі адаптації в новому місці, ветеран бойових дій не втратив мотивації і взявся за власну справу.

Скориставшись державною програмою «Власна справа», що надає гранти для ветеранів і їхніх родин на започаткування бізнесу, Сергій отримав необхідну підтримку. Завдяки консультаціям у Тернопільському обласному центрі зайнятості та офісі «Зроблено в Україні», він розробив детальний бізнес-план, подав заявку через застосунок «Дія», пройшов онлайн-співбесіду і отримав фінансування.

У березні 2025 року Сергій відкрив у Тернополі «PROFIBENZO Сервіс» — спеціалізований магазин та сервісний центр із продажу запчастин і ремонту бензоінструментів і бензотехніки. Це не лише новий бізнес, а й приклад успішної реінтеграції ветерана у цивільне життя.

Історія Сергія Симонова демонструє, як державні програми допомагають не лише адаптуватися до нових умов, а й стати активними учасниками економічного розвитку регіону. Ветерани завдяки таким ініціативам не лише реалізують власні ідеї, а й сприяють позитивним змінам у суспільстві.

Програма «Власна справа» реалізується Міністерством економіки України спільно з Державною службою зайнятості.