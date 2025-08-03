Як «Фотограф» став командиром відділення та молодшим лейтенантом на фронті

Віктор, відомий під позивним «Фотограф», до війни працював у ландшафтному дизайні та мав пристрасть до фотографії. Він відчував наближення вторгнення ще до 24 лютого 2022 року, регулярно стежачи за новинами і перебуваючи в стані очікування. Коли почалася війна, Віктор не міг змусити себе відкрити новини, щоб підтвердити свої страхи. У перші дні він звернувся до військкомату, але через відсутність бойового досвіду його відправили чекати.

У березні 2023 року, отримавши повістку, він пройшов підготовку на полігоні і потрапив до 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. «Я думав, що одразу потраплю на передову, що буде просто – автомат, бій, а потім усі ці моменти з’ясувалися лише після того, як почав бойове злагодження з досвідченими військовими», – згадує Віктор.

Починав він як помічник гранатометника, і брав участь у боях під Вугледаром та за Благодатне, які він вважає «найкращими моментами війни», попри всі труднощі та втрати побратимів. «Це було важко, але ці часи надихали, тому що ми йшли вперед. Зараз ми лише тримаємо оборону», – додає він.

Згодом Віктор опанував кулемет на броньованому автомобілі MaxxPro, став командиром відділення, а після офіцерських курсів – молодшим лейтенантом. Хоч на початку його не одразу визнавали, завдяки повазі до підлеглих і підтримці ініціативи, він здобув авторитет у своєму підрозділі.

Зараз «Фотограф» виконує обов’язки заступника командира роти з озброєння у 2 єгерському батальйоні, і його головна мотивація – це хлопці, з якими він служить. Він вірить, що саме вони допомагають йому залишатися сильним. Для України його найбільше бажання – це боротьба з корупцією, яку він вважає необхідною для того, щоб будувати державу, за яку борються всі на фронті.

За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП