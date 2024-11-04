Захисник з Тернополя отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача
Захисник з Тернополя, військовослужбовець 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України імені Мирона Тарнавського Олександр Іванюк отримав високу державну нагороду – «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗС України.
Олександр Іванюк ступив на захист України ще у 2014 році разом із молодшим братом Богданом та батьком Володимиром. Батько воїна помер внаслідок важких поранень отриманих на фронті у вересні 2022 року.
Вітаємо з нагородою та дякуємо за мужність!
За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.