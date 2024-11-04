14:55 | 4.11.2024
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Новини Тернополя 

Українці зможуть придбати ліки та медичні вироби за програмою зимова «єПідтримка»

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Допомога на 1000 гривень надійде на картку «Національного кешбеку».

Про це йшлося під час зустрічі Першої віцепрем’єр-міністерки України — Міністерки економіки України Юлії Свириденко та Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків.

❓ У мене немає картки «Національного кешбеку». Що робити?

1️⃣ Відкрийте картку «Національного кешбеку» у одному з 12-ти банків-учасників програми;

2️⃣ Активуйте картку у застосунку Дія.

Наразі, до програми долучились також понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Купуючи у них ліки, ви підтримуєте українського виробника.

Більше: https://bit.ly/4ecQOl3

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