Українці зможуть придбати ліки та медичні вироби за програмою зимова «єПідтримка»

Допомога на 1000 гривень надійде на картку «Національного кешбеку».

Про це йшлося під час зустрічі Першої віцепрем’єр-міністерки України — Міністерки економіки України Юлії Свириденко та Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків.

У мене немає картки «Національного кешбеку». Що робити?

Відкрийте картку «Національного кешбеку» у одному з 12-ти банків-учасників програми;

Активуйте картку у застосунку Дія.

Наразі, до програми долучились також понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Купуючи у них ліки, ви підтримуєте українського виробника.

Більше: https://bit.ly/4ecQOl3