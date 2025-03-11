“Золотий хрест” для справжнього героя: історія Василя Бондарчука

На передовій не стихають бої, але навіть у найгарячіші моменти знаходиться час для визнання подвигів тих, хто щодня ризикує життям заради України. Нещодавно старший сержант Василь Бондарчук, головний сержант інженерно-технічної роти “Росомах” 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, отримав високу нагороду – почесну відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського “Золотий хрест”.

З березня 2022 року Василь Бондарчук воює на передовій, демонструючи виняткову дисципліну, відповідальність і професіоналізм. Його внесок у зміцнення оборони неможливо переоцінити: під його керівництвом лише за квітень-вересень 2023 року на Покровському напрямку було облаштовано понад 110 бліндажів!

Робота інженерів – це не лише будівництво укріплень, а й постійний ризик. В одному з бойових епізодів група військових виїхала для облаштування позицій, але потрапила під атаку ворожих БпЛА. Отримавши поранення, хлопці залишалися в небезпечній зоні. Саме старший сержант Бондарчук, під шквальним вогнем противника, евакуював поранених товаришів до стабілізаційного пункту, ризикуючи власним життям.

В іншій ситуації після мінометного обстрілу четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. І знову “Жук” – позивний старшого сержанта – без вагань вирушив на допомогу. Він особисто вивіз побратимів із небезпечної зони, забезпечивши їхнє подальше лікування.

З нагоди третьої річниці створення 68-ї окремої єгерської бригади бригадний генерал Володимир Шведюк нагородив воїнів за мужність, вірність присязі та героїзм. Василь Бондарчук став одним із тих, хто заслужено отримав “Золотий хрест” – символ відваги та самопожертви.

“За три роки ви стали грізною силою, що тримає оборону там, де найважче. Ви – приклад незламності, воїнського братерства і відданості Україні. Пишаємось вами, підтримуємо вас і дякуємо за службу!”, – сказав бригадний генерал Шведюк під час церемонії нагородження.

Якщо ви хочете стати частиною 68-ї окремої єгерської бригади та захищати Україну разом із найкращими, отримати додаткову інформацію можна за телефонами: 099-387-87-18 або 093-055-25-98.