Справжнє кохання перемагає війни: у Тернополі одружилися військовослужбовці Станіслав і Марія

Військовослужбовці 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Станіслав і Марія поєднали свої серця.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Справжнє кохання — вічне, перемагає війни, наповнює сенсом життя і долає будь-які труднощі! Станіслав на декілька днів приїхав з передової та разом з Марією вирішили дати обітницю любові і створити нову сім’ю у стінах Тернопільської обласної ради! Без гучних гулянь, але разом із найріднішими і найдорожчими — саме так зараз проходять весільні церемонії. Щоб у колі рідних провести найособливіший день, Станіслав подолав відстань у сотні кілометрів, – зазначив Михайло Головко. – Щасливих і довгих років разом Вам, дорогі Станіслав і Марія, та, звісно, Перемоги!

Станіслав з Марією познайомилися під час проходження військової служби на Донеччині. Зустрічалися близько двох років. Зараз Марія служить на Тернопільщині. Молодята — кадрові офіцери, закінчили вищі військові навчальні заклади. Днями Станіслав повертається на схід боронити терени України.