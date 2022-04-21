Волонтери надіслали великодні паски військовим на фронт
Ініціативна група, яку організувала партійка «Сили Людей Тернополя» Вікторія Грицай із перших днів війни активно допомагає військовим. Волонтери готують їжу, різні смаколики та передають їх нашим захисникам. А цього тижня організували великодні паски на передову.
«Цей Великдень ми будемо святкувати по-іншому. Триває другий місяць боротьби українців із московськими окупантами. Тривожні новини, мільйони людей, які змушені покинути домівки, жахливі смерті та втрати. Зараз як ніколи цінуються взаємопідтримка, дружба, згуртованість,» — розповідає Вікторія.
Друзі вирішили надіслати нашим військовим смачні гостинці із Тернополя. Передачу пасок із мережі «Сільпо» організував Богдан Полуліх, а отець Богдан Антонюк, священник Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ, освятив їх перед дорогою.
«Дякую усім, хто долучилися до ініціативи: Уляні Басарабі, Андрію Душаку, Василю Чорненькому, Віктору Лехману, Володимиру Французову, а ще хлопцям із тероборони Юрію Гринишину та Івану Скорику, керівнику Сільпо Богдану Полуліху за те, що організували ефективну волонтерську роботу у нашому місті. Ми, українці, нескорена нація і ми не віддамо загарбникам нашої землі. Ворог завдав багато кривди, але знищити любов до України він не зміг. До Перемоги! Все буде Україна!» — сказала організаторка ініціативи.