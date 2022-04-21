На Тернопільщині через зіткнення трьох автомобілів чоловік опинився в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 квітня на автодорозі М-30 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине». Орієнтовно о 12.30 годин, поблизу с. Мовчанівка Підволочиської територіальної громади, не розминулись «Ford Mustang» та два автомобіля з сімейства «Лади» («Калина» і «Самара»).

Внаслідок аварії травмувався водій «ВАЗ-1118», житель с. Петриків Тернопільського району. Його, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в КНП «Підволочиська міська лікарня».