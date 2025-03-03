Дизайнерські сукні, створені учнями та викладачами Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, здобули визнання на європейській модній сцені, повідомляють у міській раді.

Колекцію «Дивоцвіти», натхненну розкішним бароко, представили в Культурному центрі України в Парижі в межах проєкту «В чому секрет стійкості України?».

Над створенням унікальних суконь понад два місяці працювала команда майбутніх кравців-закрійників під керівництвом майстрині виробничого навчання Алли Милимуки. В основі колекції – мотиви борщівської вишивки, яка є знаковим елементом культури Тернопільщини. Через вишиті візерунки учні прагнули передати багатство українських традицій, силу духу та неймовірну красу народного мистецтва.

Тернопільські дизайнери стали частиною масштабного показу, де свої роботи представили ще дев’ять учасників з України. Запрошення до участі вони отримали від авторки проєкту, президентки Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» Голди Виноградської.

Вражаючий успіх колекції «Дивоцвіти» у Франції відкрив нові перспективи – тернопільських майстрів уже запросили презентувати свої сукні в Греції та Естонії.