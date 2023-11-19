11:09 | 19.11.2023
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У Тернополі впіймали п’яного водія за кермом

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Вранці 18 листопада патрульні виявили у Тернополі нетверезого водія.
 
Подія сталась близько 9-ї години на вулиці Львівський
 
“Інспектори помітили автомобіль Opel, водій якого порушив ПДР. Охоронці порядку зупинили автівку та, під час спілкування з кермувальником, виявили у нього явні ознаки алкогольного спʼяніння”, – повідомили у поліції.
 
Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою алкотесту Драгер. Прилад підтвердив здогадки поліцейських, зафіксувавши 1,31 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

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