У Тернополі впіймали п’яного водія за кермом

Вранці 18 листопада патрульні виявили у Тернополі нетверезого водія.



Подія сталась близько 9-ї години на вулиці Львівський



“Інспектори помітили автомобіль Opel, водій якого порушив ПДР. Охоронці порядку зупинили автівку та, під час спілкування з кермувальником, виявили у нього явні ознаки алкогольного спʼяніння”, – повідомили у поліції.



Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою алкотесту Драгер. Прилад підтвердив здогадки поліцейських, зафіксувавши 1,31 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

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