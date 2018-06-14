Протестувальники перекрили трасу Тернопіль-Львів

В селі Озерна Тернопільської області працівники спиртзаводів ДП “Укрспирт області перекрили трасу міжнародного значення, що пролягає через цей населений пункт.

Все через те, що майже тиждень рахунки підприємства ДП “Укрспирт заблоковано. Через це все обладнання заводу простоює на вулиці. Єдиний прибуток, мовляв, від фірмового магазину. Працівники налаштовані рішуче – якщо Фіскальна служба не розблокує рахунків підприємства, то вони готові пікетувати представництво ДФС у столиці. Зараз виробництво на підприємстві скорочено.

Нагадаємо, наприкінці травня Окружний Адміністративний суд Києва заарештував всі банківські рахунки ДП “Укрспирт”, в рамках виконавчого провадження про стягнення з нього 187 мільйонів гривень, через неузгоджені податкові нарахування за 2012-2014 роки. Керівництво “Укрспирту” зазначає, що арешт рахунків спричинить банкрутство державного підприємства та втрату близько 10 мільярдів гривень акцизного податку на рік. Керівництво впевнене, що ці штрафні санкції спричинені через попередніх власників, які працювали тут до 2014 року.

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