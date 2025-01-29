Криза в Новосільській спецшколі: хто очолить заклад після скандалу?

У Тернопільській області триває конкурс на посаду директора Новосільської спеціальної школи, яка опинилася в центрі скандалу через можливі порушення прав дітей. Документи від кандидатів приймали до 24 січня, однак, як повідомили в Тернопільській обласній раді, заявку подав лише один претендент.



28 січня конкурсна комісія провела перше засідання, під час якого встановили, що подані документи відповідають усім вимогам. До 25 лютого конкурс проходитиме в кілька етапів, а вже 12 лютого комісія затвердить завдання для перевірки знань і компетентностей кандидата.



Тим часом поліція Тернопільщини продовжує розслідування щодо можливих порушень у закладі. Слідство розпочалося після моніторингового візиту представників омбудсмена, які заявили, що діти в школі живуть у жахливих умовах, а також зазнавали образ і психологічного тиску.



Правоохоронці ведуть досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо неналежного виконання професійних обов’язків, сексуального насильства та зловживання службовим становищем. Поки тривають слідчі дії та експертизи, у Тернопільській ОВА заявляють, що попередньо фактів насильства у закладі не виявлено, проте ініційовано аудит школи для оцінки умов утримання дітей та методик навчання.



Ситуація залишається під контролем правоохоронців та освітніх органів.

Поділіться:









