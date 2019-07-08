«Це коли біжать і стріляють?» Чемпіон світу з Тернополя Дмитро Підручний пояснює, що таке біатлон

Дмитро Підручний відкрив блог на Tribuna.com та готовий відповісти на ваші запитання.

«Це коли біжать і стріляють?». Таке питання я чую щоразу, коли кажу, що займаюсь біатлоном. Раніше завжди злився, коли доводилося пояснювати, але усвідомив, що проблема незнання людей того, що таке біатлон, лежить й на спортсменах також.

Так і з’явилась ідея вести блог, щоб про біатлон дізналось більше людей, а ті, хто вже щось знають, могли пізнати щось нове.

Визначення «біатлону» можна подати з різних сторін, але розпочнемо з того, що це зимовий олімпійський вид спорту, ще й до того циклічний. Думаю, всім відомо, що Олімпійські ігри проводяться кожних чотири роки. Отже, й підготовка до них займає стільки ж – це олімпійський цикл.

Біатлон має свій цикл. Він починається приблизно на початку травня, коли розпочинаються перші тренування після відпустки. З жовтня, як тільки з’являється сніг, починається «вкатка» – початок роботи на лижах. Тренувальні збори тривають до початку грудня, коли розпочинається сезон. Етапи Кубка Світу діляться на триместри – три етапи і невелика перерва. Триместрів є три (тобто 9 етапів в сумі) і між ними ще чемпіонат світу.

І приблизно в кінці березня або на початку квітня цикл закінчується «закаткою» – останні лижні тренування.

Під словом «біатлон» зазвичай мають на увазі змагання взимку, але цікаво, що змагання – це лише результат проробленої роботи.

Найважливішим етапом в біатлонному циклі є саме літня підготовка, яка зараз триває в нас на повну. На відміну від періоду, коли вже є сніг і ми здебільшого тренуємось на лижах та проводимо стрілкові тренування, в літку вибір фізичних навантажень набагато більший: біг, крос-походи, лижеролери, велосипед, спортзал, плавання, гребля.

Також ігрові тренування (футбол, волейбол, флорбол), які, до речі, ми з командою любимо найбільше. І, звичайно, стрільбу ніхто не відміняв.

В загальному, біатлон – це справді тоді, коли біжать і стріляють. Але на ділі ж не буває так просто. Цей вид спорту має 7 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальна гонка, мас-старт, класична, змішана та одиночна естафети. Окрім того, на Кубку IBU в 2018 був введений суперспринт. Про особливості кожної дисципліни є безліч інформації в Інтернеті, та й думаю, що ті, хто не вперше зустрічаються з біатлоном, в цьому прекрасно орієнтуються.

Щодо мене, я люблю контактувати із спортсменами під час гонки, тому моїми улюбленими є переслідування і мас-старт.

Хоча важко сказати, чи мені легше психологічно, коли бачу безпосередньо позиції своїх суперників, але боротись легше, більше концентрації на трасі.

Люблю також перший етап в естафетах, він схожий на мас-старт, але в силу обставин біжу постійно четвертий.

На завершення скажу, що біатлон – це не просто цікавий вид спорту. Він є спортом неймовірної краси, сили волі, жаги до перемоги і тяжкої праці. Біатлон вартий того, щоб про нього знали більше, ніж «це коли біжать і стріляють» .

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Дмитро Підручний