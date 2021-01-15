Як на Тернопільщині оплачують лікарняні хворим на COVID-19 і тим, хто перебував на ізоляції?

На запитання відповідає О.Семенюк, головний спеціаліст відділу страхових виплат та матеріального забезпечення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області:

– Допомога по тимчасовій втраті працездатності, яка викликана ізоляцією від коронавірусної хвороби, надається Фондом соціального страхування на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11».

Для відкриття листка непрацездатності застрахована особа, яка має покази до самоізоляції, має звернутись до свого сімейного лікаря у телефонному режимі. На сьогодні врегульована можливість відкриття листків непрацездатності дистанційно, тож працівник не має потреби йти до лікарні. Також за допомогою засобів електронного зв’язку або безконтактно роботодавець може подати заяву-розрахунок, за якою Фонд здійснює фінансування.

Нагадаємо, усі застраховані особи мають право на компенсацію від Фонду соціального страхування України втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19.

Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, яка викликана ізоляцією від коронавірусної хвороби, становить 50% середнього доходу працівника незалежно від тривалості страхового стажу. Водночас, для медичних працівників ФССУ компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу.

Фонд соціального страхування України компенсує застрахованим особам втрачений заробіток за весь час лікування або ізоляції від коронавірусної хвороби, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів фінансує роботодавець).

У разі підтвердженого діагнозу ID-19 або потреби в оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під медичним наглядом, відповідні листки непрацездатності не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.

Такі зміни внесено наказом МОЗ України від 11.11.2020 № 2593 «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян». Документ набув чинності 22.12.2020

Відповідно до оновлених положень, починаючи з 22 грудня та на період дії карантину, лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк, необхідний для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою або завершення їх самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Раніше продовження лікарняного листка на строк понад 10 днів проводилось лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення і до 30 днів – з ЛКК.

Зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, було погоджено виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України з метою спрощення процедури видачі і пришвидшення виплат допомог по тимчасовій втраті працездатності. Нововведення має на меті зменшити кількість контактів хворих із медичними працівниками при продовженні листків непрацездатності.