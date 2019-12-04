Талановита тернополянка Неля Гірник створює дивовижні прикраси з фетру

В тернополянки Нелі Гірник вже декілька років не виникає питання, чим прикрасити ялинку на Новий рік, адже дівчина своїми руками створює оригінальні декорації до новорічно-різдвяних свят.

Для умілиці головне хобі – шиття іграшок із фетру (спресованої маси з вовни) приносить неабияку наснагу. Хоч зараз дівчина дещо менше часу приділяє улюбленому заняттю, та раніше, коли було більше вільних годин, тернополянка щодня знаходила можливість попрацювати із м’яким матеріалом.

Як розповіла талановита містянка, іграшки з фетру створювати неважко, а з виробами працювати дуже приємно.

— Роками раніше спробувала себе в деяких видах творчості – виготовляла прикраси з бісеру, а також топіарі. Та найбільше мені сподобалося працювати саме із фетром. Ідеї для оформлення своїх фетрових витворів часом запозичую з певних Інтернет-сайтів. Часом сама фантазую. Фетр відрізняється насамперед товщиною. Для своїх робіт беру переважно тонший. Акуратно розрізую матеріал, надаючи йому певну форму. Усередину основи кладу наповнювач – холофайбер, а потім ниткою гарненько обшиваю виріб. Для скріплення використовую переважно білу нитку, адже світний колір доволі ефектно виглядає на яскравій іграшці. До речі, наповнювати вироби можна і ватою, але я поки що так не пробувала робити. Отож коли виріб ретельно прошию, додаю до роботи додаткові декорації – ґудзики, стрічки, камінчики, які кріплю до основи за допомогою клею-пістолету, — розповіла дівчина.

Умілиця додала, що сьогодні іграшки з фетру користуються непоганим попитом серед українців. Колись в умілиці навіть замовляли вироби для оформлення одного із магазів Тернополя.

— Часом коли мала багато замовлень, навіть матуся приходила й допомагала мені в роботі. Ніколи не замислювалася, скільки часу витрачаю на працю з виробами. Бо ж я зазвичай виконую роботу гуртом, а не працюю над кожним витвором окремо. Так, вирізую декілька основ із фетру, потім по черзі наповнюю кожну та зшиваю ниткою. Так робота йде швидше й навіть цікавіше. От ще недавно перед тобою були тільки клаптики фетру й інші заготовки. Та через декілька годин все з’єдналося докупи. І перед тобою вже нова порція оригінальних іграшок, які «поспішають» побачити лісову красуню, — підсумувала Неля Гірник.

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