“Божевільні” ідеї перетворили в реальність, – новий зал урочистих подій відкрили у Теребовлі

Гарна новина для жителів та гостей Теребовлянщини. Оновлений зал урочистих подій відділу ВІДКРИТО, – про це повідомлють у Теребовлянському Районному Відділі Драцс.

Висловлюємо щиру подяку за підтримку програми оновлення залу та активну фінансову участь у її реалізації головам об’єднаних територіальних громад району, а саме: Поперечному Сергію Івановичу (Теребовлянська ОТГ), Осіпчуку Петру Івановичу (Микулинецька ОТГ), Бугай Данилу Орестовичу (Золотниківська ОТГ), Шафранович Руслану Васильовичу (Іванівська ОТГ) та депутатам місцевих рад.

Окрема подяка нашому земляку Штогрину Олександру, за весільну арку, що стала частиною декору залу, а також майстрам, які змогли перетворити наші “божевільні” ідеї в реальність.

Ми давно мріяли, щоб наш зал мав гарний і сучасний вигляд, створював у собі справжню атмосферу свята, щоб настрій піднімався у кожного вже від самого входу в приміщення. Адже – це місце, де відбуваються найважливіші та найщасливіші події в житті людей. І ось, нарешті, це здійснилос, – йдеться у повідомленні.