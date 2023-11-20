Тернопільщина в жалобі – на війні загинули односельці Ігор Коропецький та Вадим Медведєв

Болюча, сумна звістка для мешканців села ГОРИГЛЯДИ Коропецької громади, – повідомляють у селищній раді.

Під час виконання бойового завдання 19.11.2023 року на війні з окупантом, поблизу населеного пункту Работине загинули: старший солдат МЕДВЕДЄВ Вадим Володимирович (13.05.2001) та солдат КОРОПЕЦЬКИЙ Ігор Іванович (13.10.1994).

Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Глибокі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять героям! Герої не вмирають.