Шукаєш роботу бариста, бармена, офіціанта, кухаря чи кухонного робітника? Є 90 вакансій

У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості зараз зареєстровано майже 90 таких вакансій. Найбільше можуть заробити кухарі – 20 тис. грн; бармени – 15 тис. грн, бариста – 10 тис.

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