Шукаєш роботу бариста, бармена, офіціанта, кухаря чи кухонного робітника? Є 90 вакансій
У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості зараз зареєстровано майже 90 таких вакансій. Найбільше можуть заробити кухарі – 20 тис. грн; бармени – 15 тис. грн, бариста – 10 тис.
Що зробити?
- Заповни анкету-резюме🙁http://surl.li/
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- Звернися у місцевий підрозділ місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756, щоб уточнити деталі за вакансіями та, за потреби, обговорити можливості професійного навчання.