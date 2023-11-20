У Тернополі продовжено роботу вечірніх рейсів тролейбусного маршруту №11

Враховуючи звернення громадян, які завершують роботу у вечірній час, курсування вечірніх рейсів тролейбусного маршруту №11 продовжено після 21:00 год.

Згідно з оновленим графіком відправка тролейбусів після 21:00 год здійснюватиметься у такі години:

зупинка «Центр» о 21:14, 21:40, 22:15 год;

зупинка «Кооперативний коледж» о 21:03, 21:20, 21:38, 22:02, 22:28 та 23:03 год;

зупинка «14 школа» на вул. Лесі Українки о 21:06, 21:30, 21:56, 22:31 год;

зупинка «вул. Київська» о 21:00, 21:18, 21:42, 22:08, 22:43 год.