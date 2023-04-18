Тернопільська влада не мала ані підстав, ані права знищити школу мистецтв імені І.Герети?

П’ять років судів… Численні позови, відзиви, заяви, звернення, поясненя, докази, судові засідання, ухвали та рішення. Зради, підступи. Несправедливі суди Тернопільський і Львівський. Але й віра… Віра в себе, в людей, в перемогу, в кохану Україну.І верховенство права таки восторжествувало!

Високий Суд постановив, що Тернопільська обласна рада не мала ані підстав, ані права знищити унікальний заклад. І діяла НЕЗАКОННО: «не на підставі та не у спосіб, визначений законами України».

Вдруге Верховний Суд у Києві підтвердив свою постанову:

“Скасувати рішення восьмої сесії шостого скликання Тернопільської обласної ради від 28 березня 2018 року №930 “Про реорганізацію шляхом злиття Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети та Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Тернопільської міської ради Тернопільської області у спеціалізовану комплексну школу мистецтв імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради”.

Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.. Тепер маємо змусити владу повернути нам школу. Виконати свій обов’язок перед своїми громадянами. Судами. Позицією.



Джерело

Поділіться:









