У Хмельницькому у результаті нічної атаки росіян загинули рятувальники Владислав Дворак та Сергій Севрук

У Хмельницькому у результаті нічної атаки росіян загинули 2 рятувальники — 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук

Разом із колегами з ДСНС вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу — умисно, по людям без зброї.

Двоє рятувальників загинули — ще троє отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.