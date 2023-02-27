23:46 | 27.02.2023
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У Хмельницькому у результаті нічної атаки росіян загинули рятувальники Владислав Дворак та Сергій Севрук

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У Хмельницькому у результаті нічної атаки росіян загинули 2 рятувальники — 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук ❤️‍🩹

Разом із колегами з ДСНС вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу — умисно, по людям без зброї.

Двоє рятувальників загинули — ще троє отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

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