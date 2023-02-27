У Тернопільській області поки відключення електричної енергії не планується

Енергетики розробили новий Графік погодинного відключення електричної енергії, який, при потребі, можуть застосовувати

У ВАТ «Тернопільобленерго» оновили Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області на тиждень з 27 лютого по 05 березня 2023 р.

Зважаючи на ситуацію в енергосистемі країни та повідомлення від НЕК «Укренерго» про те, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується, то вимкнення згідно Графіка погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області не застосовуються.

Тож, даний Графік погодинного відключення електричної енергії, оприлюднений на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» для ознайомлення.