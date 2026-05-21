День вишиванки у Тернополі: проїзд у тролейбусах і маршрутках став безоплатним
У четвер, 21 травня, у Тернополі з нагоди Всесвітнього дня вишиванки запровадили безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті для пасажирів у національному одязі.
Жителі та гості міста, які одягнули вишиванки, можуть безоплатно користуватися тролейбусами та маршрутними автобусами протягом дня.
Як зазначають у міській владі, ініціатива покликана популяризувати українську культуру та підтримати традицію святкування Дня вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня.
У цей день українці в різних країнах світу одягають вишиванку як символ національної ідентичності, єдності та поваги до культурної спадщини.
Тернополян і гостей міста закликають долучатися до святкування та підтримати традицію, одягнувши вишиванку.