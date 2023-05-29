У Тернопільській бібліотеці відбулась атмосферна зустріч з краєзнавцем Тарасом Циклиняком

Можна годинами дивитись на вогонь, спостерігати за тим, як тече вода, а також слухати розповіді Тараса Циклиняка про старий Тернопіль.

Десь приблизно так, коротко, можна описати враження від зустрічі з молодим краєзнавцем, автором-укладачем десятитомника «Дитинство Тернополя», книг «Роман про Тернопіль», «Махабунда», унікального каталогу поштівок «Тернопіль намальований світлом» та інших.

У Файному та за його межами Тарас ще відомий, як один зі співтворців туристично-просвітницького проєкту «Бронзовий Тернопіль», завдяки якому мешканці та гості міста можуть побачити, яким прекрасним воно було до майже цілковитого знищення в часи Другої світової війни.

Краєзнавець розповів, як любов до рідного міста, бажання бути корисним, бути частинкою якоїсь великої важливої справи підштовхнули його до створення книг, в основу яких лягли історії довоєнного Тернополя, реальні розповіді старожилів, що стали безцінним джерелом інформації для усіх Тарасових проєктів.

Усім, хто цікавиться краєзнавством, або ще шукає своє покликання Тарас Циклиняк порадив вірити в свої сили, наполегливо працювати та ділитись плодами своєї роботи зі суспільством. А ще – кожного дня робити щось добре і корисне для рідного міста, щоби воно справді було Файним – як у пісні.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей