Підтримка дітей у час війни: заступник голови Тернопільської облради Ігор Сопель взяв участь у благодійному заході

У Тернополі відбувся благодійний захід для близько 500 дітей українських військовослужбовців, рятувальників і вимушених переселенців.

Малюки подивились виставу «Івасик–Телесик» у Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім Т. Г.Шевченка, отримали подарунки і взяли участь у патріотичному флешмобі.

До заходу долучився заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель.

«Діти – це основа української нації! Вони потребують нашої уваги та підтримки. Особливо це важливо в час війни, коли багато з них вимушено покинули свій дім, їхні батьки захищають Україну від ворога. Вшанування українських традицій, почуття національної ідентичності – це те, що потрібно прищеплювати дітям, щоб виховати їх добрими, порядними людьми та патріотами» – зазначив Ігор Сопель.

Подія відбулась напередодні Дня захисту дітей, який відзначають у світі 1 червня.