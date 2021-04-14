Які довідки не зобов’язані тернополяни подавати у школи та садочки

У Тернополі окремі заклади освіти вимагають від батьків довідки про реєстрацію місця проживання та склад сім’ї. Однак такі довідки в письмовій формі Тернопільська міська рада відмінила ще торік.

12 серпня 2020 року Тернопільська міська рада ухвалила рішення про те, що тернополянам для отримання освітніх послуг в закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти більше не потрібно приносити довідку про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні (про склад сім’ї) або довідку про реєстрацію місця проживання.

Уже цього року до депутата Тернопільської міської ради Івана Сороколіта за допомогою звернулися обурені батьки, у яких вимагали вищезгадані довідки. Зробивши офіційне депутатське звернення, пан Іван отримав відповідь, що батьки дітей не зобов’язані надавати такі довідки, якщо зареєстровані у м. Тернопіль.