В аварії загинула донька Ірини Борисюк – уродженки Тернополя, відомої співачки та телеведучої

«Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи – Дзігасова Рената, 10 квітня 2000 року народження.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини…

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Нехай Господь пошле Вам кріпості та сили пережити цю непоправну втрату, а покійній дарує вічний спокій у своєму Царстві Небесному.

Колектив Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького висловлює Вам і Вашій родині свої щирі співчуття.

Вічна і світла пам’ять!» – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Мама Ренати – Ірина Борисюк – уродженка Тернополя. Навчалася у Тернопільському музичному училищі, опісля – в Київському національному університеті культури і мистецтв. Після навчання працювала викладачкою у Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького.

Брала участь у вокальному шоу телеканалу СТБ «X-Фактор», у якому дійшла до півфіналу. Була ведучою проєкту «Танці з зірками» та проєкту «фермер шукає дружину». Брала участь у благодійному концерті «Зірки Тернопілля – воїнам АТО». Проживає в Києві.

Доньці Ренаті було 24 роки.

Багато людей у соцмережах вислолюють співчуття Ірині Борисюк та усій родині з приводу трагедії.

Зокрема, Оксана Шагай написала: «Старше горе… серце плаче із твоїм, Іро… Красунечка, талановита, мамина радість і сенс життя… Тільки час вгамує трішечки твою біль… Молюсь…»

Adriana Skoryk: «Вічна і світла памʼять Ренаті. Царство Небесне. Глибокі співчуття шановній пані Ірині. Тримайтеся, дорога Мамо, сили Вам і опіки Господньої».

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