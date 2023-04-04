Військовослужбовець з Тернопільщини Тарас Копачівський повернувся додому з полону

Військовослужбовець Тарас Копачівський повернувся додому з полону. В полон боєць потрапив у травні після виходу з “Азовсталі”. Востаннє зв’язок із ним був у червні, тоді телефонував батькам з Оленівки. Про це повідомив на своїй сторінці голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман.

“Мали за честь сьогодні зустрітися з нашим Тарасом Копачівським. Хлопець нарешті повернувся до рідного дому після полону. Війна застала Тараса у Маріуполі, де він проходив військову службу, пізніше потрапив у полон, де перебував 9 місяців. Вдома вірили, молилися та чекали повернення захисника його батьки, наречена Марія, усі рідні, знайомі, уся Великогаївська громада. Тарас – справжній приклад людини, яка не зрадила себе, свою громаду, своїх людей, свій народ “, – написав Олег Кохман.

Нагадаємо, боєць Тарас Копачівський – один зі 130 захисників України, яких 7 березня повернули під час обміну полоненими.