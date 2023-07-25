«Вони не зможуть нас зламати», – Олександр Дворецький, керівник групи розмінування на Херсонщині про окупантів, які усіяли мінами деокуповані території

Полковник служби цивільного захисту Олександр Дворецький, сапер із Тернопільщини, вже понад 25 років працює за фахом у ДСНС.

Коли розпочалась велика війна Олександр вже мав чималий бойовий досвід, адже раніше неодноразово був учасником АТО і ООС, де виконував обов’язки помічника керівника з розмінування. З квітня 2022 р. рятувальник розпочав роботу на звільнених від російських окупантів територіях Київщини, де разом з піротехніками зі всієї України шукав і знешкоджував вибухонебезпечні предмети. А вже в січні 2023 р. його призначили керівником робіт із гуманітарного розмінування територій Херсонської області, де зараз зосереджено найбільше наших піротехнічних розрахунків.

За словами сапера, на Херсонщині немає зони, незабрудненої вибухівкою. Тут всюди або велись інтенсивні бої, або були дислоковані окупаційні підрозділи окупантів. Все, від приватних подвір’їв до полів та лісів тут «всіяне» смертю. Заміновані лінії електромереж, колодязі, будинки, цивільні кладовища, собачі будки, дитячі ліжечка у будинках, побутові речі, включно з дитячими. Довколишні поля всіяні протитанковими мінами з додатковими закладками. Мінують навіть загиблих цивільних, яких самі й постріляли, щоби той, хто прийде забирати тіло, також підірвався.

«Все це зроблено цілеспрямовано, щоб на цій території ще довго не можна було жити, щоб її неможливо було відновити, розмінувати поля або відновити електропостачання, щоби завдати максимальну шкоду не тільки нашим військовим, а й цивільному населенню, щоби посіяти паніку. Вони не зможуть нас зламати», – впевнений Олександр Дворецький.

Як зазначив піротехнік розмінування Херсонської області – процес тривалий, відповідальний, небезпечний і надскладний. Роботи триватимуть ще багато років, враховуючи масштаби використання боєприпасів, включаючи ті, що заборонені різноманітними міжнародними конвенціями.

Але піротехнічні розрахунки ДСНС щоденно докладають максимум зусиль, працюючи пліч-о-пліч, аби наблизити цей момент і звільнити нашу землю від російського залізяччя та зробити її безпечною для всіх.