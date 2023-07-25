На Тернопільщині потрібні водії різних категорій

Водіям автотранспортних засобів найвищу зарплату пропонує ПРАТ «Тернопільський молокозавод» – 30 тис. грн; КП «Тернопільелектротранс» водіям тролейбуса платитиме по 20 тис. грн; “Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів” запрошує водія навантажувача на зарплату 16,1 тис. грн.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію водія автотранспортних засобів категорій «В» та «С1» можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, водія навантажувача – у Тернопільському обласному НКЦ, водія тролейбуса – в КП “Тернопільелектротранс”.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Окремі категорії громадян можуть отримати ваучер на навчання на суму 26 840 грн для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці за професією водія автотранспортних засобів категорій С, С1, D1, D, CE, C1E, DE, D1E.