Взвод Степана Барни отримав унікальні брелки (фото)

Тернополянка Галина Жук пошила для військових взводу БпЛА «Барні» 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де командиром є Степан Барна, унікальні брелки-ведмедики. Про це мисткиня пише у мережі Фейсбук.

Коли побачила шеврон мого знайомого Степана Барни , який є командиром взводу БпЛА «Барні» 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» , то відразу захотіла пошити їм ведмедиків (брелків). От пошила і декілька днів тому, якраз на Різдво, на іменини Степана, на Новий рік вони прийшли до них. Всі різні. Кількість, згідно з Вікіпедією про взвод, понад 30. Хай брелки служать хлопцям на радість і удачу! Хто може, підтримайте їх донатом, або чимось ще.