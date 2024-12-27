20:10 | 27.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Персоналії 

Взвод Степана Барни отримав унікальні брелки (фото)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернополянка Галина Жук пошила для військових взводу БпЛА «Барні» 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де командиром є Степан Барна, унікальні брелки-ведмедики. Про це мисткиня пише у мережі Фейсбук.

  • Коли побачила шеврон мого знайомого Степана Барни, який є командиром взводу БпЛА «Барні» 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», то відразу захотіла пошити їм ведмедиків (брелків). От пошила і декілька днів тому, якраз на Різдво, на іменини Степана, на Новий рік вони прийшли до них. Всі різні. Кількість, згідно з Вікіпедією про взвод, понад 30. Хай брелки служать хлопцям на радість і удачу! Хто може, підтримайте їх донатом, або чимось ще.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *