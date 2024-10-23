“Я ходитиму рівно”: на Тернопільщині збирають гроші на лікування доньки добровольця

Вона розповіла, що морально підтримують та друзі.

“Однокласники в мене дуже веселі та дружні, але про хворобу вони мені не нагадують. Я не дуже люблю говорити про те, що у мене сколіоз, бо тоді таке відчуття, що ти якась трохи не така”, — сказала дівчина.

Ангеліна розповіла, що раніше любила малювати. Картини передавала на фронт. Потім її рука переставала функціонувати, малювати стало складно.

“Мені подобається малювати, бо це цікаво і часу трохи займає, ніколи не буває скучно, коли малюєш”, — зазначила дівчинка.

Батько Ангеліни Ростислав Сенчишин — військовослужбовець 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. На службі отримав травму хребта. Зараз він у відпустці і намагається зібрати гроші для лікування дочки.

“Вона на позитиві й не панікує, мене це тішить. Вона як я, хоч її болить, але вона тримається. Треба не опускати рук і не втрачати надію”, — сказав чоловік.

Руслан розповів про операції, які уже були в дочки.

“Її прооперували перший раз в Ужгороді. Тоді вона стала на ноги, стабілізувалася і почала нормально почуватися. Другий раз їй знову оперували в Ужгороді — фіксований спинний мозок. Втретє їй робили операцію цього року, бо відняло руку і почало її паралізувати знову. Операцію робили у Львові і попереджали, що це той складний сколіоз”.

У грудні цього року на дівчину очікує ще одна операція, щоб вирівняти хребет. Зараз її грудний відділ викривлений на 45 градусів, а поперековий на 59, розповіла Ангеліна.

“Я не можу лягти на рівну поверхню, бо відчуваю, що лягаю не на спину, а на горбок. Тому завжди лягаю на бік. Коли я ходила з корсетом, воно наче все вирівнялось і ти тільки знімаєш його і десь через пів години або й день, воно стає на місце. Корсет працює лише доти, поки ти його не знімеш. Якщо буде операція, то після неї я ходитиму рівно і зможу жити спокійно”, — сказала дівчинка.

Така операція коштує 450 тисяч гривень, розповіла мама Ангеліни — Надія. За її словами, самотужки ці гроші зібрати не можуть.

“Це не просто операція на сколіоз, від якої буде залежати її життя, те як вона буде ходити, говорити, рухатись. Нам сказав лікар, що ми мусимо зробити операцію до кінця грудня. Тому що сама хвороба викривляє сколіоз, бо як би був сам сколіоз він би так не прогресував. Нам треба 450 тисяч на операцію. Кожна гривня важлива. Ангеліна дуже сильна, інколи вона може плакати в подушку, щоб ніхто не бачив. А я знаю, що маю бути сильна, але плачу так, щоб ніхто не бачив”, — зазначила Надія Сенчишин.

Прооперувати Ангеліну мають 9 грудня у Стрию. За словами Ростислава Сенчишина, поки що родині вдалось зібрати 200 тисяч гривень.

Суспільне