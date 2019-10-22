На Тернопільщині шукають бабусю з Вінничини

Борщівське відділення поліції ГУНП в Тернопільській області встановлюється місце знаходженя безвісно зниклої Штефурик Марії Андріївни, 13.05.1932 р.н. жительки с. Дужок, Чернівецького району, Вінницької області, яка 21.10.2019 року близько 23:00 год. вийшла із приміщеня будинку в с. Іване-Пусте, Борщівського району і по теперішній час її місце знаходження невідоме.

При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження розшукуваної прошу інформувати за телефоном 0354121848 або 102