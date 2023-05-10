Загибель українського військового з Теребовлі підтвердили після тесту ДНК

У листопаді 2022 року стало відомо про загибель українського військового, матроса Дмитра Грицишина, який був мешканцем міста Теребовля на Тернопільщині. Проте офіційно його загибель була підтверджена лише зараз після проведення тесту ДНК.

Підтверджено загибель українського військового з Теребовлі: деталі та відгуки.

Дмитро Грицищин був навідником відділення морської піхоти 501-го окремого батальйону морської піхоти і загинув 28 жовтня 2022 року під час боїв з російськими окупантами. Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловили найщиріші співчуття родині Грицишина і висловили слова підтримки та вдячності за його героїчний вчинок.

Смерть у боротьбі за свободу та незалежність своєї країни є великою втратою не тільки для родини та друзів загиблого військового, а й для всього українського народу. Ця втрата підкреслює важливість та значимість захисту нашої країни від ворогів та відстоювання наших цінностей.

Теребовлянці планують зустріти домовину з тілом загиблого Героя з молитвою та лампадками, щоб вшанувати його пам’ять та висловити повагу до його жертовності. Це свідчить про те, що героїчний вчинок Грицишина не буде забутий і завжди залишатиметься в серцях теребовлянців та українців загалом.

Несумнівно, загибель військових під час війни є болісною темою для всіх нас, просимо молитов за спочилого Дмитра, нехай пам’ять про воїна полеглого захищаючи Україну буде вічною, світлою!