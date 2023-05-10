Через помилку в документі чоловік заплатить штраф понад 2 млн.грн.

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу захисника Вадима А. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 7 грудня 2022 року щодо притягнення Вадима А. до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Відповідно до матеріалів справи про адміністративне правопорушення, 8 серпня 2022 року уповноважений ТОВ “ДМ-Експорт” на роботу з митницею Вадим А. подав до митного поста “Тернопіль” митну декларацію стосовно оформлення товару – 569 електричних мотокос торгової марки “Dnipro-m” для підрізання живоплоту та підстригання газонів (виробництва – Китай). При цьому формою митного контролю обрав проведення часткового митного огляду із вибірковим обстеженням транспортного засобу. Однак в ході митного огляду було встановлено, що товар не відповідає задекларованим даним. Тому було проведено повний митний огляд і встановлено, що насправді мотокоси не електричні, а бензинові. Таким чином, зменшено розмір митних платежів на загальну суму 91 тис. 576 грн.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду від 7 грудня 2022 року уповноваженого ТОВ “ДМ-Експорт” на роботу з митницею Вадима А. визнано винним у недекларування товарів комерційного призначення (ст. 472 МК України) та призначено адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 2 млн. 336 тис. 541 грн. Вилучені 569 мотокос торгової марки “Dnipro-m” – конфісковано у дохід держави.

До відома: адміністративне правопорушення за ст. 472 МК України передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості незадекларованих товарів та конфіскацію зазначених товарів.

Не погодившись із прийнятим рішенням, захисник притягнутого до адміністративної відповідальності Вадима А. подав апеляційну скаргу та просив постанову суду першої інстанції скасувати, а провадження у справі – закрити. Вилучений товар (569 мотокос) вартістю 2 млн. 543 тис. 804 грн після митного оформлення та сплати відповідних митних платежів повернути власнику – ТОВ “ДМ-Експорт” без відшкодування Тернопільській митниці витрат за зберігання.

Апелянт вважав, що місцевим судом помилково застосовано ст. 472 МК України замість положень статей 268 (помилки у митній декларації) та 460 (особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил) МК України. Стверджував, що під час заповнення митної декларації Вадим А. ненавмисно допустив помилку в назві товару та кодові Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), але правильно зазначив артикул і модель товару. Відсутність умислу на вчинення адміністративного правопорушення з боку Вадима А. засвідчив той факт, що раніше його підзахисний безпомилково здійснив митне оформлення аналогічного товару на Львівській митниці. Також вказав, що помилка не призвела до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру. Наведені обставини вважав підставою для закриття провадження у справі за малозначністю діяння (п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП та ст. 527 МК України).

Фактично код товару, який при проведенні митного оформлення зазначається у графі 33 митної декларації, безпосередньо впливає на застосування до цього товару тарифних та нетарифних заходів.

У судовому засіданні суддя Тернопільського апеляційного суду, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, прийшов до висновку, що суд першої інстанції повно, всебічно й об’єктивно з’ясував усі обставини справи та виніс законне і обґрунтоване рішення.

Суддя апеляційного суду визнав непереконливими доводи сторони захисту, що Вадим А. ненавмисно допустив помилку в назві товару. Поскільки, маючи у своєму розпорядженні товаросупровідні документи, у митній декларації він неправильно вказав відомості у трьох графах: “вантажні місця та опис товару”, “код товару” та “нарахування платежів”. За своїм характером вчинене діяння було не помилкою у розумінні ст. 268 МК України, а порушенням митних правил, передбачених ст. 472 МК України.

Тим часом, перед поданням митної декларації, відповідно до ч. 2 ст. 266 МК України, Вадим А. міг скористатись правом на проведення фізичного огляду вантажу, що дозволило би ідентифікувати товар відповідно до УКТ ЗЕД. Крім того, відповідно до ст. 269 МК України, за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана. Проте цими правами Вадим А. не скористався.

Водночас, згідно з нормою ч. 8 ст. 264 МК України, з моменту прийняття митним органом митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за подання у ній недостовірних відомостей.

Доводи захисника, що авансові внески (передплата) залишались власністю ТОВ “ДМ-Експорт” до завершення митних формальностей, не давали підстав для застосування ст. 268 МК України, оскільки не заявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар призвело до неправомірного зменшення розміру належних до сплати платежів на загальну суму 91 тис. 576 грн 96 коп. і до незабезпечення дотримання заходів тарифного регулювання, що полягало у неправильному нарахуванні ввізного мита та ПДВ.

Також необґрунтованими визнано доводи апелянта щодо неспівмірності суми зменшення належних до сплати платежі та розміру штрафу, оскільки адміністративне стягнення застосовано в межах санкції статті Митного кодексу, за якою Вадима А. визнано винним.

Факт попереднього правильного митного оформлення подібного товару ТОВ “ДМ-Експорт” не свідчив про допущену декларантом помилку, оскільки, декларуючи через незначний проміжок часу аналогічний товар, Вадим А. повинен був, відповідно до вимог МК України, заявити точні та достовірні відомості про товар.

З урахуванням наведеного, суддя Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності Вадима А. залишив без задоволення, а постанову Тернопільського міськрайонного суду від 7 грудня 2022 року – без змін.