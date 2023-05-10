Під Тернополем прокуратура намагається конфіскувати землю, що належить росіянину

Тернопільською окружною прокуратурою пред’явлено позовну заяву до Тернопільського міськрайонного суду про конфіскацію та передачу у державну власність земельної ділянки площею 0,07 га, що належить громадянину РФ.

Встановлено, що в порушення вимог Земельного кодексу України громадянин країни-агресора не відчужив успадковану ділянку сільськогосподарського призначення у с. Дичків Великогаївської ОТГ. У зв’язку з цим прокурор звернувся з позовом до суду про конфіскацію цієї землі.

Тернопільським міськрайонним судом відкрито провадження у справі.

Наразі судами відкриті провадження за шістьма позовами про конфіскацію земель громадян РФ, що пред’явили прокурори Тернопільщини. Задоволено три позови цієї категорії.