У зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних засобів підозрюють тернопільського студента

За процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури викрито студента одного з тернопільських вузів, жителя Тернопільського району, який займався незаконним придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, правоохоронці затримали 19-річного юнака під час здійснення ним «закладок» психотропних засобів серед багатоповерхівок та приватних будинків міста Збараж. Хлопець, який виявися студентом одного з тернопільських вузів, ховав між будинками згортки з речовиною «PVP» і відправляв клієнтам фото з закладками. Його помітили місцеві жителі та викликали поліцейських, які вилучили в підозрюваного понад 50 згортків з забороненою речовиною.

За клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, Збаразьким районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 217 тис грн застави.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі поліції.