Майже 100 населених пунктів на Тернопільщині без світла через негоду

28 березня несприятливі погодні умови – сильні пориви вітру та дощ зі снігом, призвели до вимкнення на Тернопільщині 451 трансформаторної підстанцій 10/0,4 кВ та 42 електроліній напругою 10 кВ.

Як повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж ВАТ “Тернопільобленерго”, Роман Дорош, на ранок 28 березня без електропостачання перебували 97 населених пунктів області.

Енергетики нагадують, що у разі пошкодження ліній електропередач не можна наближатися до обірваних проводів ближче, ніж на 8 метрів і не намагатися усунути проблему самостійно.

Наразі аварійні бригади ВАТ «Тернопільобленерго» продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах електромереж області.

Інформацію про причини аварійних вимкнень і орієнтовний час відновлення електропостачання можна побачити на сайті Товариства в розділі Аварійні відключення.

Енергетики просять вибачення у споживачів за тимчасові незручності та відноситись з терпінням та розумінням до таких аварійних вимкнень через складні погодні умови!

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