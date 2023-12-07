Життя тільки починалося, – війна забрала молодого воїна Ростислава Вонітового з Тернопільщини

Знову маємо трагічну звістку. На щиті повертається наш земляк, Вонітовий Ростислав Володимирович, 03.02.2002 р.н. із с. Яблунів. Повідомляють у Копичинецькій міській раді.

Загинув 23.11.2023 поблизу н.п. Кліщіївка мужньо виконавши свій військовий обовʼязок. Жахлива війна забрала ще одного молодого воїна, Захисника України…

Ростислав був сміливим і відважним воїном. Він завжди був готовий допомогти своїм побратимам. Був також дуже добрим і чуйним хлопцем, готовим вислухати та підтримати своїх друзів.

Його життя тільки починалося. Йому було лише 21 рік, він тільки-но закінчив школу та мріяв про мирне життя, про свою майбутню сім’ю і кар’єру. Але війна змінила всі його плани.

Ростислав пішов на фронт, щоб захистити свою країну і своїх рідних. Він був сміливим і відважним воїном, який віддав своє життя за майбутнє України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та закликаємо молитвою та добрим словом згадати Героя.

Про зустріч тіла Воїна Ростислава буде повідомлено згодом.

Вічна слава Герою!