12:07 | 8.12.2023
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На Чортківщині 82-річний чоловік ледь не замерз у власному будинку

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7 грудня, орієнтовно о 13.30 годин, в Борщівську міську лікарню привезли чоловіка, в якого було загальне переохолодження організму.

Як стало відомо «Погляду», нещасний випадок стався в с. Сапогів Борщівської територіальної громади Чортківського району, де у власному будинку місцеві сусіди знайшли свого односельця. Вони й викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Медики встановили, що у 82-річного чоловіка загальне переохолодження організму.

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