Знаний на Тернопільщині та за її межами іконописець Володимир Шерстій святкуватиме свій 60–річний ювілей

11 вересня ц.р святкуватиме свій 60–річний ювілей Володимир Шерстій – знаний на Тернопільщині та за її межами іконописець, заслужений майстер народної творчості України, учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних пленерів, автор персональних виставок в Україні та за кордоном. До свого ювілею він відкрив у Тернопільському обласному художньому музеї виставку іконопису із символічною назвою «З янголом на плечі». В експозиції представлено 69 образів – невелика частина із більш як тисячного доробку, які розкривають нам автора – мистця із власним мистецьким почерком, який він виробив багаторічною наполегливою працею та самоосвітою.

Володимир Шерстій займається іконописом багато років. Першу персональну виставку 2003 р. в місті Куритиба (Бразилія) відвідав Блаженніший Любомир Гузар, який поблагословив В.Шерстія на творчу працю. З тих пір, сотні його творів зберігаються у приватних колекціях, храмах, музеях, паломницьких центрах України, Італії, Ватикану, Аргентини. Фактично іконопис став для мистця мовою спілкування зі світом, життєвим кредо, яке веде до пізнання і прославлення Бога, фактором, що формує стиль життя.

Володимир Шерстій малює ікони у візантійському стилі, для якого характерні дотримання канонів композиції із площинними зображеннями постатей, підкреслена духовність і аскетичність образів, стримана колористична гама. Адже ікона у розумінні автора є відображенням невидимого світу, що подає нам образ Христа, сина Божого, який прийняв людське тіло, а людина на початку світу була створена за образом і подобою Божою.

В іконах багато золота – кольору, що асоціюється із відблиском сонця та символізує Божественну Славу. Лики Ісуса, Богородиці та святих, оточені золотими німбами, позначені Божою присутністю і Божественним сяйвом. Поряд із традиційними іконами «Зарваницької Божої Матері», «Пресв. Трійці», «Всевидячого Ока», «Тайної Вечері», «Святої Родини» в яких бачимо чітке дотримання композиційних канонів, є ряд образів, де автор додає змістові акценти, пов’язані з нашими сьогоденням.

Військова агресія Росії на Сході України покликала В.Шерстія до місії волонтерства. У багаторазових поїздках на передову він спілкувався з воїнами, бачив спустошені, зруйновані міста і села Донбасу. Ці незабутні враження надихнули мистця до створення ікон, інтегрованих у контекст війни. Нерідко – це образи, намальовані на дошках, в яких застрягли кулі: «Св. Мученик Іоанн-Воїн», який молиться за наше військо, «Св. Феодор Тірон», постать якого подана поряд із стилізованою картою окупованих Росією територій України, де у вогні війни палають міста Волноваха, Авдіївка, Попасна. «Юрій Змієборець» перемагає змія, що виповзає із московського Кремля – образ символізує не тільки перемогу добра над злом, а пророкує перемогу України над московським агресором.

В доробку автора є ікони, які тісно пов’язані з нашою історичною пам’яттю і національною ідентичністю. В них ми бачимо ангелів у вишиванках, введених у сюжети зі славної козацької минувшини, вписаних у краєвиди українського села. Для написання своїх ікон В.Шерстій використовує старі дошки – змочені дощами, обвітрені, надламані, неправильної форми. Поєднання такого матеріалу з малярством у візантійському стилі, створює ефект старовини і робить ікони впізнаваними.

В останні кілька років В.Шерстій співпрацює з парафією УГКЦ у м.Фатіма (Португалія) – всесвітньо відомому паломницькому центрі, для якого створив цілу серію ікон, серед них: «Богородиця Фатімська», «Плащаниця», «Пресв. Богородиця Покрова». У вересні 2019 р. там відбулася персональна виставка його робіт.

До свого ювілею В.Шерстій підійшов із потужним доробком, великою кількістю друзів, побратимів, шанувальників, яким близька його творчість, зрозуміла сакральна мова. Завдяки йому маємо візуалізоване малярство, яке охороняє, зцілює, дає відчуття присутності Божої благодаті.